Сліпа 2023 64 серия смотреть онлайн — 27.10.2023

Серия 64 | 27.10.2023 | 2023

Смотрите сериал Сліпа 2023 серия 64 на СТБ! В этой серии мистического сериала Анжела пытается понять, почему покойный муж является ей и их дочери во снах. Прошел год после смерти Алексея, и все это время вдова видела его во снах. Но больше всего ее напугало то, что маленькая Елена тоже начала видеть папу в снах-видениях. Девочке кажется, будто отец зовет ее с собой.

Анжела в 64 серии сериала Сліпа 2023 пришла за советом к бабушке Любе. Провидица увидела дух Алексея рядом с женой. Он сказал, что скучает, но не может обрести покой, ведь семья его не отпускает. К каким последствиям это может привести? Узнайте прямо сейчас – смотрите Сліпа 2023 серия 64.

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