Сліпа 2023 66 серія дивитись онлайн – 03.11.2023

Серія 66 | 03.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 66 від 03.11.2023 на сайті СТБ! Головна героїня розриватиметься між своєї совістю та почуттям закоханності. Обирати серцем чи розумом? – головне питання цього епізоду.

Лідія – фінансистка, яка займається незалежним аудитом та отримала завдання перевірити фінансовий стан компанії. Яким було її здивування, коли вона побачила людину, від якої колись у неї зривало дах. У серіалі Сліпа 2023 колишній коханий працював у цій фірмі, а проблемою стало те, що за її аналізом він робив махінації для особистого збагачення. Чи зможе вона надати чесний звіт або закриє очі на брехню свого обранця, який знов запалив її очі? За допомогою вона звернеться до бабусі з надможливостями. Чи відпустить минуле ображена жінка, як порадила провидиця? Дізнаєтеся в серіалі Сліпа 2023 серія 66.

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