Сліпа 2023 68 серия смотреть онлайн — 10.11.2023

Серия 68 | 10.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 68 от 10.11.2023 на сайте СТБ! Около месяца назад супруга Степана бесследно исчезла. Женщина вышла в магазин за молоком и не вернулась. Степан обзвонил всех родственников, но никто не знал, где может быть Вероника. Когда самостоятельные поиски не принесли результата, мужчина обратился в полицию. Шло время, однако от стражей порядка не было никаких новостей, поэтому в отчаянии Степан приехал к провидице.

В сериале Сліпа 2023 серия 68 баба Люба сразу почувствовала, что Вероника жива. Она порекомендовала Степану прийти на место, где он впервые встретил жену. А также провидица порекомендовала не удивляться увиденному. Какая неожиданность ждала Степана? Смог ли он найти и вернуть жену? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 68.

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