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Video: Сліпа 2023 70 серия смотреть онлайн - 10.11.2023

Сериал Сліпа 2023 - 70 серия от 10.11.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серія 70 | 10.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 70 від 10.11.2023 на сайті СТБ! Андрію завжди щастило в житті. Після інституту він відкрив власний бізнес і одружився з коханою жінкою. Він сподівався, що скоро в них народяться діти, проте за 6 років шлюбу цього не сталося. Останнім часом стосунки Андрія та Анни стали погіршуватися, і вони віддалялися одне від одного.

У серіалі Сліпа 2023 серія 70 Андрій почав бачити моторошні видіння, в яких до нього приходив покійний дід. Ці видіння не на жарт лякали чоловіка, тому він вирішив поїхати до провидиці. Що сказала йому баба Люба? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 70.

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