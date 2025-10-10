Сліпа 2025 96 серия смотреть онлайн — 10.10.2025

Серия 96 | 10.10.2025 | 2025

Антонина работала церемониймейстером в ЗАГСе и мечтала о повышении до должности заведующей. Она всегда ответственно относилась к своей работе, но однажды во время торжественной церемонии её жизнь кардинально изменилась – Антонина внезапно потеряла дар речи. Сначала женщина подумала, что это последствие переутомления, однако провидица в сериале Сліпа открыла иную правду: на неё навели порчу.

В коллективе, где царили зависть и скрытая вражда, это стало настоящим потрясением. Кто-то из коллег желал ей зла и имел собственные мотивы. Это разрушило не только карьерные планы Антонины, но и повлияло на её личную жизнь. Она начала искать правду и способы снять проклятие. Удастся ли ей раскрыть заговор, защититься от негатива и восстановить равновесие в жизни? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025, чтобы узнать!

