Сліпа

Video: Сліпа 2025 96 серия смотреть онлайн - 10.10.2025

Сериал Сліпа 2025 96 серия от 10.10.2025 смотреть онлайн. Смотреть онлайн сериал Сліпа 2025 новая серия от 10.10.2025 - на сайте СТБ
Сліпа 2025 96 серия смотреть онлайн — 10.10.2025
Сліпа Серия 96 Сериал Сліпа 2025: смотреть онлайн 96 серию от 10.10.2025
Серия 96 | 10.10.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 96 серия от 10.10.2025 онлайн на сайте СТБ!

Антонина работала церемониймейстером в ЗАГСе и мечтала о повышении до должности заведующей. Она всегда ответственно относилась к своей работе, но однажды во время торжественной церемонии её жизнь кардинально изменилась – Антонина внезапно потеряла дар речи. Сначала женщина подумала, что это последствие переутомления, однако провидица в сериале Сліпа открыла иную правду: на неё навели порчу.

В коллективе, где царили зависть и скрытая вражда, это стало настоящим потрясением. Кто-то из коллег желал ей зла и имел собственные мотивы. Это разрушило не только карьерные планы Антонины, но и повлияло на её личную жизнь. Она начала искать правду и способы снять проклятие. Удастся ли ей раскрыть заговор, защититься от негатива и восстановить равновесие в жизни? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025, чтобы узнать!

