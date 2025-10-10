Сліпа 2025 95 серия смотреть онлайн — 10.10.2025

Серия 95 | 10.10.2025 | 2025

Сериал Сліпа 2025 95 серия от 10.10.2025

Марина рано вышла замуж, но брак распался. Она осталась одна с маленьким ребёнком и была вынуждена тяжело работать, чтобы прокормить семью. Женщина подрабатывала домработницей у Владислава – мужчины, который казался добрым и порядочным. Но однажды он сделал ей странное предложение – сыграть роль его жены.

Сначала Марина восприняла это как шанс на новую любовь, но со временем в сериале Сліпа начала замечать странные вещи в доме работодателя. Старые обиды, нераскрытые тайны и сила, которая тянет её к Владиславу, – всё это ведёт к правде, о которой Марина даже не подозревала. Что станет известно девушке благодаря видениям провидицы? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025, чтобы узнать.

