Сліпа

Video: Сліпа 2025 95 серія дивитись онлайн - 10.10.2025

Серіал Сліпа 2025 95 серія від 10.10.2025 дивитись онлайн.
Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 95 серію від 10.10.2025
Серія 95 | 10.10.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 95 серія від 10.10.2025 онлайн на сайті СТБ!

Марина рано одружилась, але шлюб розпався. Вона залишилася сама з маленькою дитиною та змушена була важко працювати, щоб прогодувати родину. Жінка підробляла хатньою робітницею у Владислава – чоловіка, який здавався добрим і порядним. Та одного дня він зробив їй дивну пропозицію – зіграти роль його дружини.

Спершу Марина сприйняла це як шанс на нове кохання, але із часом у серіалі Сліпа почала помічати дивні речі в домі роботодавця. Старі образи, нерозкриті таємниці й сила, що тягне її до Владислава, – усе це веде до правди, яку Марина навіть не підозрювала. Про що стане відомо дівчині завдяки видінням ворожки? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025, щоб дізнатися.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 94 серія від 10.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

