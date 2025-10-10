Проєкти
Сліпа

Сліпа 2025 94 серія дивитись онлайн - 10.10.2025

Серіал Сліпа 2025 94 серія від 10.10.2025 дивитись онлайн.
Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 96 серію від 10.10.2025

Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 95 серію від 10.10.2025

Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 93 серію від 10.10.2025

Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 92 серію від 10.10.2025
Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 94 серію від 10.10.2025
Серія 94 | 10.10.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 94 серія від 10.10.2025 онлайн на сайті СТБ – дізнайтеся, чому треба бути обережним, приймаючи подарунки.

Наталія самостійно виховувала доньку Христю та намагалася дати їй усе найкраще, але останнім часом дівчина почала змінюватися: стала потайливою, замкненою й дедалі рідше бувала вдома. Тривожні сни підштовхнули Наталю звернутися до баби Люби за порадою.

У серіалі Сліпа провидиця відчула, що донька приховує таємницю, і попередила – не можна надмірно втручатися в її особисте життя. Проте Наталя не послухалася й зробила фатальну помилку, після якої їхні стосунки остаточно зруйнувалися. Як із цією історією пов’язана шкатулка, що з’явилася в домі після дивного подарунку? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025, щоб дізнатися!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

