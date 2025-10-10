Сліпа 2025 94 серия смотреть онлайн — 10.10.2025

Проекты
Смотрите сериал Сліпа 2025 94 серия от 10.10.2025 онлайн на сайте СТБ – узнайте, почему нужно быть осторожным, принимая подарки.

Наталья самостоятельно воспитывала дочь Кристину и старалась дать ей всё самое лучшее, но в последнее время девушка начала меняться: стала скрытной, замкнутой и всё реже бывала дома. Тревожные сны подтолкнули Наталью обратиться за советом к бабе Любе.

В сериале Сліпа провидица почувствовала, что дочь скрывает тайну, и предупредила – нельзя чрезмерно вмешиваться в её личную жизнь. Однако Наталья не послушалась и совершила роковую ошибку, после которой их отношения окончательно разрушились. Как с этой историей связана шкатулка, появившаяся в доме после странного подарка? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025, чтобы узнать!

