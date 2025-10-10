Сліпа 2025 93 серия смотреть онлайн — 10.10.2025

Серия 93 | 10.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 93 от 10.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, как обычная статуэтка может менять судьбу.

Татьяна в свои 29 лет хотела встретить хорошего мужчину и построить с ним семью. После свидания с Лесиком она надеялась, что он пригласит ее снова. Но парень не захотел больше встречаться с Татьяной.

Сериал Сліпа 2025 серия 93 покажет, как девушка обратилась к бабе Любе. Она хотела узнать, не мешает ли ее личному счастью какая-то порча. Бабушка рассказала Татьяне, что уже скоро она встретит своего суженого. Однако, чтобы не потерять его, девушка должна прекратить жить чужими советами и решениями. Послушалась ли Татьяна бабушку Любу? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 93 от 10.10.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 92 серия от 10.10.2025