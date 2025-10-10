Проєкти
Сліпа

Video: Сліпа 2025 93 серія дивитись онлайн - 10.10.2025

Серіал Сліпа 2025 93 серія від 10.10.2025 дивитись онлайн.
Сліпа 2025 93 серія дивитись онлайн – 10.10.2025
Серія 93 | Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 93 серію від 10.10.2025
Серія 93 | 10.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 93 від 10.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як звичайна статуетка може змінювати долю.

Тетяна у свої 29 років хотіла зустріти гарного чоловіка і побудувати з ним родину. Після побачення з Лесиком вона сподівалась, що він запросить її знову. Але хлопець не захотів більше зустрічатися з Тетяною.

Серіал Сліпа 2025 серія 93 покаже, як дівчина звернулася до баби Люби. Вона хотіла дізнатися, чи не заважає її особистому щастю якась порча. Бабуся розповіла Тетяні, що вже скоро вона зустріне свого судженого. Однак, щоб не втратити його, дівчина має припинити жити чужими порадами та рішеннями. Чи послухалась Тетяна бабусю Любу? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 93 від 10.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 92 серія від 10.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

