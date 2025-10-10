Проєкти
Холостяк
Зважені та щасливі
МастерШеф
Супермама
Один за всіх
Серіали
К.О.Д
Сліпа
ДНК. Свої
Звана вечеря
Всі проєкти
Сліпа

Сліпа 2025 92 серія дивитись онлайн - 10.10.2025

Серіал Сліпа 2025 92 серія від 10.10.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 10.10.2025 - на сайті СТБ
Сліпа 2025 92 серія дивитись онлайн – 10.10.2025
Сліпа Серія 92 Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 92 серію від 10.10.2025
Серія 92 | 10.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 92 від 10.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть історію, яка доводить, що минуле завжди повертається.

Лідія дуже хотіла родину. У дівчини добре складалася кар’єра, а от з особистим життям виникали проблеми. Після чергового побачення Лідія дізналась, що її хлопець одружений. У цю ж мить дівчині здалося, що її ланцюжок різко став дуже тісним.

Серіал Сліпа 2025 серія 92 покаже, як Лідія поїхала до баби Люби. Провидиця розповіла дівчині, що її доля наче розділена на трьох. У Лідії і її старших сестер були негаразди в різних сферах життя. А все через давню провину, яка лежала на усіх трьох родичках. Чи вдасться Лідії виправити помилку минулого? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 92 від 10.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 91 серія від 10.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

