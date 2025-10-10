Сліпа 2025 92 серія дивитись онлайн – 10.10.2025

Серія 92 | 10.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 92 від 10.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть історію, яка доводить, що минуле завжди повертається.

Лідія дуже хотіла родину. У дівчини добре складалася кар’єра, а от з особистим життям виникали проблеми. Після чергового побачення Лідія дізналась, що її хлопець одружений. У цю ж мить дівчині здалося, що її ланцюжок різко став дуже тісним.

Серіал Сліпа 2025 серія 92 покаже, як Лідія поїхала до баби Люби. Провидиця розповіла дівчині, що її доля наче розділена на трьох. У Лідії і її старших сестер були негаразди в різних сферах життя. А все через давню провину, яка лежала на усіх трьох родичках. Чи вдасться Лідії виправити помилку минулого? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 92 від 10.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

