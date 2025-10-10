Сліпа 2025 91 серія дивитись онлайн – 10.10.2025

Серія 91 | 10.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 91 від 10.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, про що попереджає розбитий годинник.

Вероніка була одружена з Леонідом. Дівчина поважала свого чоловіка, але ніяких почуттів до нього не мала. Натомість знайомство зі студентом Андрієм кардинально змінило життя Вероніки. Дівчина дуже закохалась і почала з ним таємно зустрічатися.

Серіал Сліпа 2025 серія 91 покаже, як Вероніку почав турбувати моторошний сон. За поясненнями дівчина поїхала до баби Люби. Однак поради провидиці зовсім не сподобалися Вероніці. Невже дівчина порушить настанови бабусі? І з якими проблемами стикнеться потім? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 91 від 10.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

