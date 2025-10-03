Сліпа 2025 90 серія дивитись онлайн – 03.10.2025

Серия 90 | 03.10.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 90 серія від 03.10.2025 онлайн на сайті СТБ! У новому епізоді розкриється історія життя Світлани, яка довго шукала справжнє кохання, але серйозних стосунків так і не склалося.

Мрія стати матір’ю не давала спокою Світлані, тому вона вирішила знайти чоловіка лише для народження дитини, яку готова була виховувати сама. Здавалося, план простий, та чи не обернеться він новим розчаруванням? Покаже 90 серія серіалу Сліпа 2025.

Баба Люба у своїх видіннях побачить: доля вже приготувала Світлані зустріч із тим, хто дійсно їй потрібен. Але жінка не вірить у пророцтва ворожки. Яке відкриття чекає Світлану? Чому той, кого вона вважала ідеальним вибором для себе, виявиться брехуном? І як вплинуло на особисте життя Світлани те, що вона часто використовувала гребінець для волосся у чужих людей? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025, щоб дізнатися відповіді.

