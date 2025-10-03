Сліпа 2025 89 серія дивитись онлайн – 03.10.2025

Серия 89 | 03.10.2025 | 2025

серіал Сліпа 2025 89 серія від 03.10.2025

Ще зовсім недавно Тетяна щиро раділа стосункам свого сина Ярослава з донькою подруги Ольгою. Їхні родини зблизилися ще більше, і здавалось, щастю не буде меж. Та поява незнайомки, яка назвала себе дівчиною Ярослава, сколихнула спокій у домі. Чи не зруйнує ця таємнича поява сімейну гармонію? Покаже 89 серія серіалу СТБ Сліпа.

Баба Люба попереджає: невдовзі давня дружба Тетяни та Валентини опиниться під загрозою. Невже дві свахи можуть стати ворогами через одну страву, яку вони солили разом? І який обряд допоможе повернути мир і спокій? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025 і дізнайтеся всі відповіді.

