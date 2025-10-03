Проекты
Сліпа

Сліпа 2025 89 серия смотреть онлайн - 03.10.2025

Сериал Сліпа 2025 89 серия от 03.10.2025 смотреть онлайн.
Сліпа 2025 89 серия смотреть онлайн — 03.10.2025
Сліпа Серия 89 Сериал Сліпа 2025: смотреть онлайн 89 серию от 03.10.2025
Серия 89 | 03.10.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 серия 89 от 03.10.2025 онлайн на сайте СТБ!

Ещё совсем недавно Татьяна искренне радовалась отношениям своего сына Ярослава с дочерью подруги Ольгой. Их семьи сблизились ещё больше, и казалось, счастью не будет конца. Но появление незнакомки, которая назвала себя девушкой Ярослава, нарушило покой в доме. Не разрушит ли это таинственное появление семейную гармонию? Покажет 89 серия сериала СТБ Сліпа.

Баба Люба предупреждает: вскоре давняя дружба Татьяны и Валентины окажется под угрозой. Неужели две свахи могут стать врагами из-за одного блюда, которое они солили вместе? И какой обряд поможет вернуть мир и спокойствие? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025 и узнайте все ответы.

