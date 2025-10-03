Сліпа 2025 88 серия смотреть онлайн — 03.10.2025

Серия 88 | 03.10.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 серия 88 от 03.10.2025 онлайн на сайте СТБ и познакомьтесь с историей Илоны, которая верила, что наконец-то нашла своё счастье с Михаилом, но столкнулась с проблемами, связанными с её прошлым…

Илона, Михаил и его дочь создали общую семью, и, казалось, ничто не может разрушить эту гармонию. Но прошлое Илоны скрывало тайну, которая случайно стала известна дочери Михаила. Она готова использовать услышанное против мачехи, чтобы навсегда изменить отношение отца к ней. Более того, девушка увидела в этом способ подзаработать на шантаже.

Что случится, когда правда о заработках Илоны откроется Михаилу? Простит ли он возлюбленную? И какие советы даст баба Люба, чтобы женщина смогла выйти из непростой ситуации? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025 и узнайте финал истории.

