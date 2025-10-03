Сліпа 2025 87 серия смотреть онлайн — 03.10.2025

Серия 87 | 03.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 87 от 03.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите важную и поучительную историю.

Надежда последние месяцы была сосредоточена на работе. Женщина мечтала о повышении и почти круглосуточно работала над новым проектом. Из-за этого у нее совсем не оставалось времени на семью. Муж Михаил и их дочь очень страдали от этого.

Сериал Сліпа 2025 серия 87 покажет, что Надежда не обращала внимания на проблемы в семье. Вместо этого ее беспокоила конкурентка Марина, которая также претендовала на повышение. Надежда решила поехать к бабушке, чтобы узнать, кому достанется руководящая должность. Что провидица рассказала женщине? И почему Надежда скептически отнеслась к предсказанию? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 87 от 03.10.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

