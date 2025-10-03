Сліпа 2025 86 серия смотреть онлайн — 03.10.2025

Серия 86 | 03.10.2025 | 2025

Узнайте, как несбывшиеся мечты могут разрушить семейное счастье, – смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 86 от 03.10.2025 на сайте СТБ.

Валентина и Евгений были женаты уже много лет. Они оба очень хотели ребенка, но из-за сложного финансового положения никак не решались. Кроме того несколько лет назад супруги удочерили племянницу Валентины Олю.

Сериал Сліпа 2025 серия 86 покажет, как в жизни семьи случилась беда. Вернувшись с дачи, они увидели, что их ограбили. Семья потеряла все сбережения, а правоохранительные органы оказались бессильными. В отчаянии Валентина решила поехать к провидице. Что женщине рассказала баба Люба? И как похищенные деньги разоблачили большую тайну Евгения? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 86 от 03.10.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

