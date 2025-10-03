Сліпа 2025 85 серия смотреть онлайн — 03.10.2025

Серия 85 | 03.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 85 от 03.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, какие обыденные вещи могут притянуть ссоры в семью.

Василиса уже год была замужем за Игорем. Их супружеская жизнь была не идеальной, а все из-за конфликтов с Ириной. Дочь Игоря никак не могла забыть свою маму и категорически отказалась принимать Василису в семью.

Сериал Сліпа 2025 серия 85 покажет, как во время очередной ссоры между Василисой и Ирой, женщина увидела жуткое видение. Волнуясь за своего возлюбленного, она поехала к провидице. Баба Люба подтвердила опасения Василисы. Что же ж ждет Игоря? Почему мужчине грозит опасность? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 85 от 03.10.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 84 серия от 26.09.2025