Сліпа 2025 85 серія дивитись онлайн – 03.10.2025

Серия 85 | 03.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 85 від 03.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, які буденні речі можуть притягнути сварки в родину.

Василина вже рік була одружена з Ігорем. Їхнє подружнє життя було не ідеальним, а все через конфлікти з Іриною. Донька Ігоря ніяк не могла забути свою маму і категорично відмовилася приймати Василину в родину.

Серіал Сліпа 2025 серія 85 покаже, як під час чергової сварки між Василиною та Ірою жінка побачила моторошне видіння. Хвилюючись за свого коханого, вона поїхала до провидиці. Баба Люба підтвердила побоювання Василини. Що ж чекає на Ігоря? Чому чоловікові загрожує небезпека? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 85 від 03.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

