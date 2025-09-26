Сліпа 2025 84 серія дивитись онлайн – 26.09.2025

Серія 84 | 26.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 84 серія від 26.09.2025 онлайн на сайті СТБ та дізнайтеся, чому треба обережно ставитися до амулетів, пов’язаних із вовком, і як ця річ вплинула на поведінку героя?

Сергій, студент-архітектор, розпочав нове життя в столиці. Він отримав роботу та всі сили віддавав успішному проходженню випробувального терміну. Щоб додати впевненості, хлопець звернувся до баби Люби та почав носити вовче ікло як талісман.

Але в серіалі Сліпа провидиця застерегла: амулет діє лише на тих, хто має чисте серце. Сергій же вирішив використати свій розум і привабливість у хитрий спосіб – здобувати прихильність колег через флірт. Та чи принесе це йому бажаний успіх? Чи, навпаки, зруйнує і кар’єру, і особисте життя? І чи вистачить хлопцеві мудрості вчасно зрозуміти свої помилки? Відповіді в новій серії – дивіться 84 серію серіалу СТБ Сліпа 2025!

