Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
Сліпа

Video: Сліпа 2025 84 серія дивитись онлайн - 26.09.2025

Серіал Сліпа 2025 84 серія від 26.09.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 26.09.2025 - на сайті СТБ
Дивіться також
Сліпа 2025 84 серія дивитись онлайн – 26.09.2025
Сліпа

Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 83 серію від 26.09.2025

 Сліпа 2025 84 серія дивитись онлайн – 26.09.2025
Сліпа

Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 82 серію від 26.09.2025

 Сліпа 2025 84 серія дивитись онлайн – 26.09.2025
Сліпа

Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 81 серію від 26.09.2025

 Сліпа 2025 84 серія дивитись онлайн – 26.09.2025
Сліпа

Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 80 серію від 26.09.2025
Сліпа Серія 84 Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 84 серію від 26.09.2025
Серія 84 | 26.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 84 серія від 26.09.2025 онлайн на сайті СТБ та дізнайтеся, чому треба обережно ставитися до амулетів, пов’язаних із вовком, і як ця річ вплинула на поведінку героя?

Сергій, студент-архітектор, розпочав нове життя в столиці. Він отримав роботу та всі сили віддавав успішному проходженню випробувального терміну. Щоб додати впевненості, хлопець звернувся до баби Люби та почав носити вовче ікло як талісман.

Але в серіалі Сліпа провидиця застерегла: амулет діє лише на тих, хто має чисте серце. Сергій же вирішив використати свій розум і привабливість у хитрий спосіб – здобувати прихильність колег через флірт. Та чи принесе це йому бажаний успіх? Чи, навпаки, зруйнує і кар’єру, і особисте життя? І чи вистачить хлопцеві мудрості вчасно зрозуміти свої помилки? Відповіді в новій серії – дивіться 84 серію серіалу СТБ Сліпа 2025!

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 83 серія від 26.09.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати