Сліпа 2025 84 серия смотреть онлайн — 26.09.2025

Серия 84 | 26.09.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 84 серия от 26.09.2025 онлайн на сайте СТБ и узнайте, почему нужно осторожно относиться к амулетам, связанным с волком, и как эта вещь повлияла на поведение героя.

Сергей, студент-архитектор, начал новую жизнь в столице. Он получил работу и все силы отдавал успешному прохождению испытательного срока. Чтобы добавить уверенности, парень обратился к бабе Любе и начал носить волчий клык как талисман.

Но в сериале Сліпа провидица предостерегла: амулет действует только на тех, у кого чистое сердце. Сергей же решил использовать свой ум и привлекательность хитрым способом – завоёвывать расположение коллег через флирт. Но принесёт ли это ему желаемый успех? Или, наоборот, разрушит и карьеру, и личную жизнь? И хватит ли парню мудрости вовремя понять свои ошибки? Ответы в новой серии – смотрите онлайн 84 серию сериала СТБ Сліпа 2025!

