Сліпа 2025 83 серия смотреть онлайн — 26.09.2025

Серия 83 | 26.09.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 83 серия от 26.09.2025 онлайн на сайте СТБ – узнайте невероятную историю жизни героини Илоны.

Илона имела успешную карьеру в столичной галерее и большие перспективы. Но внезапно руководство отправляет её в долгосрочную командировку. И хотя это могло бы стать для неё шансом для карьерного роста, странное видение после телефонного звонка испугало девушку и заставило засомневаться. Именно поэтому она обратилась за советом к провидице.

В сериале Сліпа гадалка баба Люба показала Илоне клубок ниток, который раскрыл, куда на самом деле ведёт этот путь. Как оказалось, ехать в командировку девушке нужно в родной город, куда она боялась возвращаться. Почему прошлое не отпускает её даже спустя годы? С какими тайнами придётся снова столкнуться лицом к лицу? И стоит ли принимать предложение, которое может изменить всю её жизнь? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025 и узнайте, как поступит девушка.

