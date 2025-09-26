Проєкти
Video: Сліпа 2025 83 серія дивитись онлайн - 26.09.2025

Серіал Сліпа 2025 83 серія від 26.09.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 26.09.2025 - на сайті СТБ
Сліпа Серія 83 Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 83 серію від 26.09.2025
Серія 83 | 26.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 83 серія від 26.09.2025 онлайн на сайті СТБ – дізнайтеся неймовірну історію життя героїні Ілони.

Ілона мала успішну кар’єру в столичній галереї та великі перспективи. Та раптом керівництво відправляє її у довготривале відрядження. І хоча це могло б стати для неї шансом для кар’єрного зростання, але дивне видіння після телефонного дзвінка налякало дівчину й змусило засумніватися. Саме тому вона звернулася за порадою до провидиці.

У серіалі Сліпа ворожка баба Люба показала Ілоні клубок ниток, що розкрив, куди насправді веде цей шлях. Як виявилося, їхати у відрядження дівчині потрібно в рідне місто, куди дівчина боялася повертатися. Чому минуле не відпускає її навіть через роки? Які таємниці доведеться знову зустріти обличчям до обличчя? І чи варто приймати пропозицію, яка може змінити все її життя? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025 та дізнайтесь, як вчинить дівчина.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

