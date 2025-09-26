Сліпа 2025 83 серія дивитись онлайн – 26.09.2025

Серія 83 | 26.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 83 серія від 26.09.2025 онлайн на сайті СТБ – дізнайтеся неймовірну історію життя героїні Ілони.

Ілона мала успішну кар’єру в столичній галереї та великі перспективи. Та раптом керівництво відправляє її у довготривале відрядження. І хоча це могло б стати для неї шансом для кар’єрного зростання, але дивне видіння після телефонного дзвінка налякало дівчину й змусило засумніватися. Саме тому вона звернулася за порадою до провидиці.

У серіалі Сліпа ворожка баба Люба показала Ілоні клубок ниток, що розкрив, куди насправді веде цей шлях. Як виявилося, їхати у відрядження дівчині потрібно в рідне місто, куди дівчина боялася повертатися. Чому минуле не відпускає її навіть через роки? Які таємниці доведеться знову зустріти обличчям до обличчя? І чи варто приймати пропозицію, яка може змінити все її життя? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025 та дізнайтесь, як вчинить дівчина.

