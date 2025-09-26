Сліпа 2025 82 серія дивитись онлайн – 26.09.2025

Серія 82 | 26.09.2025 | 2025

Світлана та Олесь зустрілися нещодавно, проте їхні стосунки швидко розквітли, і дівчина була впевнена, що скоро буде весілля. Але ідилію зруйнувала дивна новина – мати хлопця запросила пожити в їхньому домі доньку своєї подруги. Для Світлани це стало несподіваним ударом, і вона вирішила звернутися до баби Люби.

У серіалі Сліпа провидиця побачила, що доля Світлани зовсім не така, як уявлялося дівчині, адже її доля – не Олесь. І все справдилося так, як віщувала ворожка, адже зовсім випадково Світлана знайомиться з Назаром і розуміє: її серце належить іншому. Чи вистачить їй сили прислухатися до себе й не помилитися? І який давній ритуал допоможе відкрити світлий розум? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025, щоб дізнатися.

