Сліпа 2025 81 серія дивитись онлайн – 26.09.2025

Серія 81 | 26.09.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 81 від 26.09.2025 на сайті СТБ, щоб дізнатися, як срібні прикраси можуть попереджати про прокляття.

Марину почав переслідувати дух її покійної бабусі. Гостя з потойбіччя була дуже злою і називала онуку крадійкою. Марина ж не розуміла, чому бабуся звинувачує її в крадіжці.

Серіал Сліпа 2025 серія 81 покаже, як дівчина поїхала до баби Люби. Провидиця дізналась, що родичка Марини справді вважала її злодійкою. Ніби-то дівчина викрала її каблучку. Через це жінка наклала на онучку прокляття. Щоб скасувати його дію, Марина повинна знайти викрадену річ. Чи вдасться дівчині це зробити? І хто насправді пограбував її бабусю? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 81 від 26.09.2025 на сайті СТБ.

