Сліпа

Сліпа 2025 80 серія дивитись онлайн - 26.09.2025

Серіал Сліпа 2025 80 серія від 26.09.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 26.09.2025 - на сайті СТБ
Серія 80 | 26.09.2025 | 2025
Серія 80 | 26.09.2025 | 2025

Станьте свідками історії про любов, зраду і віру у почуття – дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 80 від 26.09.2025 на сайті СТБ.

Марта мріяла про справжнє сімейне щастя. Однак стосунки із чоловіками в неї не складалися. У ніч перед розписом Марта побачила сон, в якому її покійна матір заявляла, що вона ніколи не буде щаслива.

Серіал Сліпа 2025 серія 80 покаже, як зранку того ж дня коханий Марти скасував одруження. Після цього жінка вирішила звернутися до бабусі Люби. Провидиця розповіла Марті, що її нещастя в особистому житті пов’язані з покійною матір’ю. Як таке можливо? І чи зможе Марта виправити свою давню помилку? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 80 від 26.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 79 серія від 26.09.2025

