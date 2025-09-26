Сліпа 2025 80 серія дивитись онлайн – 26.09.2025

Серія 80 | 26.09.2025 | 2025

серіал Сліпа 2025 серія 80 від 26.09.2025

Марта мріяла про справжнє сімейне щастя. Однак стосунки із чоловіками в неї не складалися. У ніч перед розписом Марта побачила сон, в якому її покійна матір заявляла, що вона ніколи не буде щаслива.

Серіал Сліпа 2025 серія 80 покаже, як зранку того ж дня коханий Марти скасував одруження. Після цього жінка вирішила звернутися до бабусі Люби. Провидиця розповіла Марті, що її нещастя в особистому житті пов’язані з покійною матір’ю. Як таке можливо? І чи зможе Марта виправити свою давню помилку? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 80 від 26.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

