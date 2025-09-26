Проєкти
Сліпа

Video: Сліпа 2025 79 серія дивитись онлайн - 26.09.2025

Серіал Сліпа 2025 79 серія від 26.09.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 26.09.2025 - на сайті СТБ
Сліпа Серія 79 Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 79 серію від 26.09.2025
Серія 79 | 26.09.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 79 від 26.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як упередженість може зруйнувати життя.

Анжеліка працювала менеджером із дому та кур’єркою. Дівчині дуже подобався такий формат роботи, але новий керівник Сергій хотів перевести всіх працівників в офіс. Анжеліці ця пропозиція зовсім не сподобалась і вона поїхала за порадою до баби Люби.

Серіал Сліпа 2025 серія 79 покаже, як провидиця попередила Анжеліку про небезпеку через її зарозумілість. Бабуся попросила дівчину привезти фотографію нового керівника, однак Анжеліка проігнорувала це прохання. Які наслідки буде мати це рішення дівчини? І яка ще погана новина чекає на Анжеліку? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 79 від 26.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 78 серія від 19.09.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

