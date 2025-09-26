Сліпа 2025 79 серия смотреть онлайн — 26.09.2025

Серия 79 | 26.09.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 79 от 26.09.2025 на сайте СТБ и узнайте, как предвзятость может разрушить жизнь.

Анжелика работала менеджером на дому и курьером. Девушке очень нравился такой формат работы, но новый руководитель Сергей хотел перевести всех работников в офис. Анжелике это предложение совсем не понравилось и она поехала за советом к бабе Любе.

Сериал Сліпа 2025 серия 79 покажет, как провидица предупредила Анжелику об опасности из-за ее высокомерия. Бабушка попросила девушку привезти фотографию нового руководителя, однако Анжелика проигнорировала эту просьбу. Какие последствия будет иметь это решение девушки? И какая еще плохая новость ждет Анжелику? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 79 от 26.09.2025 на сайте СТБ и узнайте.

