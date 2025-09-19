Сліпа 2025 78 серия смотреть онлайн — 19.09.2025

Серия 78 | 19.09.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 серия 78 от 19.09.2025 онлайн на сайте СТБ! Узнайте, какая вещь, привезённая из дома покойной матери, разрушила жизнь супругов.

Надежда и Николай более двадцати лет жили в согласии. Но после смерти матери мужчина начал меняться: становился агрессивным, нервничал без причин, ссорился по мелочам. Надежда, ища объяснение, обратилась к провидице бабе Любе. Там открылась тревожная правда: покойная свекровь уже получала предупреждение, что её сыну нельзя возвращаться в родной город. Однако Николай пренебрёг этим, и с того времени их жизнь безвозвратно изменилась. Какую вещь мужчина принёс в дом, что повлияло на их судьбу? Можно ли снять с него влияние потусторонних сил? И почему опасно держать дома надщербленные ложки? Узнайте в новом эпизоде мистического сериала Сліпа 2025.

