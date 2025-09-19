Проєкти
Сліпа

Video: Сліпа 2025 78 серія дивитись онлайн - 19.09.2025

Серіал Сліпа 2025 78 серія від 19.09.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 19.09.2025 - на сайті СТБ
Сліпа Серія 78 Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 78 серію від 19.09.2025
Серія 78 | 19.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 78 серія від 19.09.2025 онлайн на сайті СТБ! Дізнайтеся, яка річ, привезена з дому покійної матері, зруйнувала життя подружжя.

Надія та Микола понад двадцять років жили в злагоді. Але після смерті матері чоловік почав змінюватися: ставав агресивним, нервував без причин, сварився через дрібниці. Надія, шукаючи пояснення, звернулася до провидиці баби Люби. Там відкрилася тривожна правда: покійна свекруха вже отримувала попередження, що її синові не можна повертатись у рідне місто. Проте Микола знехтував цим, і з цього часу їхнє життя безворотно змінилося. Яку  річ приніс чоловік у дім, що вплинуло на їхнє життя? Чи можливо зняти з нього вплив потойбічних сил? І чому небезпечно тримати вдома надщерблені ложки? Дізнайтесь у новому епізоді містичного серіалу Сліпа 2025.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

