Сліпа 2025 78 серія дивитись онлайн – 19.09.2025

Серія 78 | 19.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 78 серія від 19.09.2025 онлайн на сайті СТБ! Дізнайтеся, яка річ, привезена з дому покійної матері, зруйнувала життя подружжя.

Надія та Микола понад двадцять років жили в злагоді. Але після смерті матері чоловік почав змінюватися: ставав агресивним, нервував без причин, сварився через дрібниці. Надія, шукаючи пояснення, звернулася до провидиці баби Люби. Там відкрилася тривожна правда: покійна свекруха вже отримувала попередження, що її синові не можна повертатись у рідне місто. Проте Микола знехтував цим, і з цього часу їхнє життя безворотно змінилося. Яку річ приніс чоловік у дім, що вплинуло на їхнє життя? Чи можливо зняти з нього вплив потойбічних сил? І чому небезпечно тримати вдома надщерблені ложки? Дізнайтесь у новому епізоді містичного серіалу Сліпа 2025.

