Сліпа

Сліпа 2025 77 серія дивитись онлайн - 19.09.2025

Серіал Сліпа 2025 77 серія від 19.09.2025 дивитись онлайн.
Сліпа Серія 77 Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 77 серію від 19.09.2025
Серія 77 | 19.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 77 серія від 19.09.2025 онлайн на сайті СТБ! Дізнайтеся, яке попередження може свідчити про зраду чи проблеми в шлюбі.

Дарина неочікувано побачила незнайомку в авто свого чоловіка. Хоча вона не стала робити скандал, підозри не покидали її. Жінка вирішила звернутися по допомогу до провидиці баби Люби, щоб дізнатися правду. І хоча Дарина переймалася бізнесом, який підтримував її чоловік, гадалка відчула інше: головна проблема полягала в стосунках.

Чи справді чоловік зраджував, чи все було лише уявою дружини? І яке попередження від потойбічних сил натякало, що в цій сім’ї може статися біда? Відповіді дивіться в новому епізоді містичного серіалу Сліпа 2025.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 76 серія від 19.09.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

