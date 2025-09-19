Сліпа 2025 77 серия смотреть онлайн — 19.09.2025

Проекты
Сліпа Серия 77 Сериал Сліпа 2025: смотреть онлайн 77 серию от 19.09.2025
Серия 77 | 19.09.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 серия 77 от 19.09.2025 онлайн на сайте СТБ! Узнайте, какое предупреждение может указывать на измену или проблемы в браке.

Дарина неожиданно увидела незнакомку в машине своего мужа. Хотя она не стала устраивать скандал, подозрения не покидали её. Женщина решила обратиться за помощью к провидице бабе Любе, чтобы узнать правду. И хотя Дарина переживала за бизнес, который поддерживал её муж, гадалка почувствовала другое: главная проблема заключалась в отношениях.

Действительно ли муж изменял или всё было лишь воображением жены? И какое предупреждение от потусторонних сил намекало, что в этой семье может случиться беда? Ответы смотрите в новом эпизоде мистического сериала Сліпа 2025.

