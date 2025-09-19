Video: Сліпа 2025 76 серия смотреть онлайн - 19.09.2025
Смотрите сериал Сліпа 2025 серия 76 от 19.09.2025 онлайн на сайте СТБ – узнайте, что неожиданно может повлиять на судьбу человека.
Много лет Ярослава не знала счастья в личной жизни. Привыкнув к одиночеству, она всё же верила, что встретит своего человека. В отчаянии женщина обратилась к провидице бабе Любе, надеясь получить ответ.
Накануне важного визита в её дом постучала девушка – дочь троюродной сестры, которая искала приют. Ярослава отказала ей, не подозревая, что именно этот поступок может изменить её судьбу. Неужели один резкий жест способен повлиять на жизнь? И как с этим связаны обычные вилки, стоящие зубцами вверх в её доме? Ответы узнаете в новом эпизоде мистического сериала Сліпа 2025.
