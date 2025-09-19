Сліпа 2025 75 серия смотреть онлайн — 19.09.2025

Проекты
Не пропустите важный урок от бабы Любы – смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 75 от 19.09.2025 на сайте СТБ.

Ольга посвятила всю жизнь воспитанию Елизаветы. Ей пришлось много работать, поэтому больше всего женщина боялась, что дочь повторит ее ошибку. С детства Ольга готовила Елизавету к поискам богатого мужа.

Сериал Сліпа 2025 серия 75 покажет, как Елизавета переехала жить в квартиру бабушки. Тогда Ольга начала подозревать, что у дочери есть парень и она скрывает его от нее. Чтобы выяснить правду, она обратилась к провидице. Однако баба Люба посоветовала Ольге не вмешиваться в жизнь дочери. Послушала ли провидицу женщина? И какую роковую ошибку допустила потом? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 75 от 19.09.2025 на сайте СТБ и узнайте.

