Сліпа 2025 75 серія дивитись онлайн – 19.09.2025

Серія 75 | 19.09.2025 | 2025

Не пропустіть важливий урок від баби Люби – дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 75 від 19.09.2025 на сайті СТБ.

Ольга присвятила все життя вихованню Єлизавети. Їй довелося багато працювати, тому понад усе жінка боялась, що донька повторить її помилку. З дитинства Ольга готувала Єлизавету до пошуків багатого чоловіка.

Серіал Сліпа 2025 серія 75 покаже, як Єлизавета переїхала жити до квартири бабусі. Тоді Ольга почала підозрювати, що донька має хлопця і приховує його від неї. Щоб з’ясувати правду, вона звернулася до провидиці. Однак баба Люба порадила Ользі не втручатися в життя доньки. Чи послухала провидицю жінка? І якої фатальної помилки припустилася потім? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 75 від 19.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 74 серія від 19.09.2025