Сліпа 2025 74 серія дивитись онлайн – 19.09.2025

Серія 74 | 19.09.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 74 від 19.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, чому не можна порушувати спадок рідних людей.

Ольга дуже турбувалася за долю своїх дітей. Молодший син Денис останнім часом закинув навчання. А старша донька Марина взагалі вирішила розлучитись із чоловіком Василем.

Серіал Сліпа 2025 серія 74 покаже, як стурбована ситуацією в родині Ольга поїхала до провидиці. Бабуся Люба дала жінці заговорений чай і порадила не керувати життям дітей, навіть з благими намірами. Цілий тиждень Ольга намагалася дотримуватись настанов провидиці. Та чи вистачило жінці терпіння? І що чекало на родину Ольги далі? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 74 від 19.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

