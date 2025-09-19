Сліпа 2025 73 серія дивитись онлайн – 19.09.2025

Серія 73 | 19.09.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 73 від 19.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як одна звичка може заплутати вашу долю.

Вадим і Таня зустрілися випадково. Таксист прийняв замовлення жінки, і за коротку поїздку вони встигли зблизитися. Вадим і Таня провели разом ніч і після цього чоловік ніяк не міг викинути її з голови.

Серіал Сліпа 2025 серія 73 покаже, як Вадим поїхав до баби Люби, щоб дізнатися, де шукати Таню. Провидиця порадила йому через три дні поїхати в рідне місто жінки. Також бабуся застерегла Вадима від необачних вчинків, адже попереду на нього чекало випробування. Чи зміг чоловік розшукати Таню? І які труднощі чекають на нього попереду? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 73 від 19.09.2025 на сайті СТБ.

