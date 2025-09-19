Сліпа 2025 73 серия смотреть онлайн — 19.09.2025

Серия 73 | 19.09.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 73 от 19.09.2025 на сайте СТБ и узнайте, как одна привычка может запутать вашу судьбу.

Вадим и Таня встретились случайно. Таксист принял заказ женщины, и за короткую поездку они успели сблизиться. Вадим и Таня провели вместе ночь и после этого мужчина никак не мог выбросить ее из головы.

Сериал Сліпа 2025 серия 73 покажет, как Вадим поехал к бабе Любе, чтобы узнать, где искать Таню. Провидица посоветовала ему через три дня поехать в родной город женщины. Также бабушка предостерегла Вадима от опрометчивых поступков, ведь впереди его ждало испытание. Смог ли мужчина разыскать Таню? И какие трудности ждут его впереди? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 73 от 19.09.2025 на сайте СТБ.

