Сліпа 2025 72 серия смотреть онлайн — 12.09.2025

Серия 72 | 12.09.2025 | 2025

Сліпа 2025 серия 72 от 12.09.2025

Оксана долго искала работу по своей специальности, но все попытки были тщетными. И вот, когда подруга предложила ей место горничной в отеле, она уже была готова согласиться. Но вдруг женщина увидела страшное видение: чёрная рука коснулась её плеча. Это настолько её напугало, что она решила обратиться к бабе Любе.

В сериале Слепая провидица сразу почувствовала опасность и объяснила, что в жизни Оксаны есть вещь, которая приносит неприятности и мешает увидеть очевидное. Именно она может стать причиной новых проблем на работе. Но успеет ли Оксана понять, что это за вещь, до того, как случится беда? Сумеет ли избежать опасности, нависшей над ней? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025!

