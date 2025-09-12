Сліпа 2025 72 серія дивитись онлайн – 12.09.2025

Серія 72 | 12.09.2025 | 2025

Сліпа 2025 72 серія від 12.09.2025

Оксана довго шукала роботу за своєю спеціальністю, та всі спроби були марними. І ось, коли подруга запропонувала їй місце покоївки в готелі, вона вже була готова погодитися. Але раптом жінка побачила страшне видіння: чорна рука торкнулася її плеча. Це настільки її налякало, що вона вирішила звернутися до баби Люби.

У серіалі Сліпа провидиця відразу відчула небезпеку й пояснила, що в житті Оксани є річ, яка приносить негаразди та заважає побачити очевидне. Саме вона може стати причиною нових проблем на роботі. Та чи встигне Оксана зрозуміти, що це за річ, до того, як станеться біда? Чи зможе уникнути небезпеки, яка нависла над нею? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025!

