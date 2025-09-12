Проєкти
Сліпа

Сліпа 2025 72 серія дивитись онлайн - 12.09.2025

Серіал Сліпа 2025 72 серія від 12.09.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 12.09.2025 - на сайті СТБ
Сліпа 2025 72 серія дивитись онлайн – 12.09.2025
Серія 72 | 12.09.2025 | 2025
Серія 72 | 12.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 72 серія від 12.09.2025 онлайн на сайті СТБ!

Оксана довго шукала роботу за своєю спеціальністю, та всі спроби були марними. І ось, коли подруга запропонувала їй місце покоївки в готелі, вона вже була готова погодитися. Але раптом жінка побачила страшне видіння: чорна рука торкнулася її плеча. Це настільки її налякало, що вона вирішила звернутися до баби Люби.

У серіалі Сліпа провидиця відразу відчула небезпеку й пояснила, що в житті Оксани є річ, яка приносить негаразди та заважає побачити очевидне. Саме вона може стати причиною нових проблем на роботі. Та чи встигне Оксана зрозуміти, що це за річ, до того, як станеться біда? Чи зможе уникнути небезпеки, яка нависла над нею? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025!

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 71 серія від 12.09.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

