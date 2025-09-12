Сліпа 2025 71 серія дивитись онлайн – 12.09.2025

Серія 71 | 12.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 71 серія від 12.09.2025 онлайн на сайті СТБ та дізнайтеся, чому Олександра почали мучити дивні кошмари про дитину, якої в нього ніколи не було.

Коли заспокійливі не допомагають, а сни стають дедалі страшнішими, жінка Олександра йде за порадою до провидиці. Виявилося, що на Олександра колись був зроблений приворот. Він мав знайти собі дружину якнайшвидше, але обраницею повинна була бути зовсім інша жінка. З нею в нього мала б народитися дитина. Поліна шокована цією правдою: що їй тепер робити з чоловіком, який пов’язаний чужою долею? Чи вдасться врятувати їхній шлюб і життя Олександра від темної сили? Дивіться в серіалі Сліпа 2025 серія 71 на сайті СТБ.

