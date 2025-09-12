Сліпа 2025 71 серия смотреть онлайн — 12.09.2025

Серия 71 | 12.09.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 серия 71 от 12.09.2025 онлайн на сайте СТБ и узнайте, почему Александра начали мучить странные кошмары о ребёнке, которого у него никогда не было.

Когда успокоительные не помогают, а сны становятся всё страшнее, жена Александра идёт за советом к провидице. Оказалось, что на Александра когда-то был сделан приворот. Он должен был как можно скорее найти себе жену, но избранницей должна была стать совсем другая женщина. С ней у него должен был появиться ребёнок. Полина шокирована этой правдой: что ей теперь делать с мужем, связавшимся с чужой судьбой? Удастся ли спасти их брак и жизнь Александра от тёмной силы? Смотрите в сериале Сліпа 2025 серия 71 на сайте СТБ.

