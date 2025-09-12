Проекты
Сліпа

Сліпа 2025 70 серия смотреть онлайн - 12.09.2025

Сериал Сліпа 2025 70 серия от 12.09.2025 смотреть онлайн.
Сліпа Серия 70 Сериал Сліпа 2025: смотреть онлайн 70 серию от 12.09.2025
Серия 70 | 12.09.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 серия 70 от 12.09.2025 онлайн на сайте СТБ – узнайте, какая мелочь может стать причиной напряжённых отношений в семье!

После смерти мужа Надежда поселилась у дочери Валентины, которая уже несколько лет замужем за Олегом. Но вместо обретения покоя мать стала свидетельницей постоянных ссор молодой четы. Это тревожило её настолько, что она решила обратиться к провидице бабе Любе. Именно там открылась неожиданная правда: проблемы семьи крылись не в чувствах, а в быту.

Оказалось, что вещи Надежды хранились рядом с вещами дочери, а это, по словам гадалки, лишало молодых самостоятельности. К тому же Надежда не позволяла Валентине с Олегом жить отдельно, из-за чего напряжение только возрастало. Сможет ли мать отпустить дочь во взрослую жизнь? И спасёт ли это их брак? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025, чтобы узнать.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа серия 69 от 12.09.2025

