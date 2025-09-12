Проекты
Сліпа

Сліпа 2025 69 серия смотреть онлайн - 12.09.2025

Сериал Сліпа 2025 69 серия от 12.09.2025
Алина жила от зарплаты до зарплаты. Заработка продавщицы и так мало на что хватало, а в течение последних месяцев девушка постоянно тратилась на какие-то неожиданные проблемы. Что притягивало финансовые трудности в жизнь Алины? Покажет сериал Сліпа 2025 серия 69.

Баба Люба утешила девушку предсказаниями. Провидица сказала, что Алина должна заняться любимым делом, а также согласиться на переезд. В таком случае все в жизни девушки наладится. Но решится ли Алина на такие серьезные изменения? И не ошибется ли она, пытаясь устроить себе лучшую жизнь? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 69 от 12.09.2025 на сайте СТБ.

