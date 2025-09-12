Сліпа 2025 68 серия смотреть онлайн — 12.09.2025

Проекты
Сліпа Серия 68 Сериал Сліпа 2025: смотреть онлайн 68 серию от 12.09.2025
Серия 68 | 12.09.2025 | 2025

Узнайте, как распознать ложь вокруг, – смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 68 от 12.09.2025 на сайте СТБ.

Развод с Вадимом стал тяжелым испытанием для Нины. Однако работа фитнес-тренером и воспитание сына Егора отнимали все внимание девушки. Через некоторое время Нина влюбилась в своего клиента, но не рассказала ему о мальчике.

Сериал Сліпа 2025 серия 68 покажет, как Нина поехала к бабушке Любе. Она хотела узнать, как Никита отреагирует на новость о сыне и стоит ли ему рассказывать. Бабушка предупредила Нину о лжи, которая ее окружает. Однако девушка не обратила внимания на эти слова прорицательницы. Какие последствия такой легкомысленности ждут Нину? И какая беда ждет ее семью? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 68 от 12.09.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 67 серия от 12.09.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

