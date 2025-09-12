Сліпа 2025 67 серия смотреть онлайн — 12.09.2025

Серия 67 | 12.09.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 67 от 12.09.2025 на сайте СТБ, чтобы узнать, как не обречь себя на одиночество.

В снах к Андрею начал приходить маленький мальчик. Мужчина предположил, что это может быть его сын, которого бывшая девушка Марина скрыла. Андрей разыскал ее и начал активно участвовать в воспитании Марка. Однако сны не прекращались.

Сериал Сліпа 2025 серия 67 покажет, как выяснилось, что Марина солгала Андрею. Обеспокоенный мужчина поехал к прорицательнице, чтобы узнать, где на самом деле его сын и какая помощь ему нужна. Баба Люба увидела, как выглядит мать мальчика, и Андрей узнал ее. Почему женщина скрывала сына от отца? И как жизнь Андрея изменилась после знакомства с мальчиком? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 67 от 12.09.2025 на сайте СТБ.

