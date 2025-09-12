Сліпа 2025 67 серія дивитись онлайн – 12.09.2025

Серія 67 | 12.09.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 67 від 12.09.2025 на сайті СТБ, щоб дізнатися, як не приректи себе на самотність.

У снах до Андрія почав приходити маленький хлопчик. Чоловік припустив, що це може бути його син, якого колишня дівчина Марина приховала. Андрій розшукав її та почав брати активну участь у вихованні Марка. Однак сни не припинялися.

Серіал Сліпа 2025 серія 67 покаже, як з’ясувалося, що Марина збрехала Андрію. Стурбований чоловік знову поїхав до провидиці, щоб дізнатися, де насправді його син і яка допомога йому потрібна. Баба Люба побачила, як виглядає матір хлопчика, і Андрій впізнав її. Чому жінка приховувала сина від батька? І як життя Андрія змінилося після знайомства з хлопчиком? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 67 від 12.09.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 66 серія від 05.09.2025