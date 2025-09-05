Сліпа 2025 66 серія дивитись онлайн – 05.09.2025

Серія 66 | 05.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 66 серія від 05.09.2025 онлайн на сайті СТБ – дізнайтеся історію життя Сніжани, що було схоже на казку, проте в одну мить все пішло шкереберть.

Багатий чоловік, розкішний дім і відсутність турбот. Жінка не звикла думати про майбутнє, адже вірила, що гроші чоловіка захистять від усього. Та коли фінансові справи дали тріщину, страх бідності охопив її серце. У пошуках відповіді вона прийшла до баби Люби. У серіалі Сліпа ворожка сказала прямо: Сніжана давно жила не любов’ю, а її розум полонив холодний розрахунок. Порада була проста й важка водночас – підтримати чоловіка, щоб подолати труднощі разом. Чи зможе вона навчитися віддавати чи втратить все через жадібність? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025 та дізнайтеся відповідь.

