Сліпа

Video: Сліпа 2025 66 серія дивитись онлайн - 05.09.2025

Серіал Сліпа 2025 66 серія від 05.09.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 05.09.2025 - на сайті СТБ
Сліпа Серія 66 Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 66 серію від 05.09.2025
Серія 66 | 05.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 66 серія від 05.09.2025 онлайн на сайті СТБ – дізнайтеся історію життя Сніжани, що було схоже на казку, проте в одну мить все пішло шкереберть.

Багатий чоловік, розкішний дім і відсутність турбот. Жінка не звикла думати про майбутнє, адже вірила, що гроші чоловіка захистять від усього. Та коли фінансові справи дали тріщину, страх бідності охопив її серце. У пошуках відповіді вона прийшла до баби Люби. У серіалі Сліпа ворожка сказала прямо: Сніжана давно жила не любов’ю, а її розум полонив холодний розрахунок. Порада була проста й важка водночас – підтримати чоловіка, щоб подолати труднощі разом. Чи зможе вона навчитися віддавати чи втратить все через жадібність? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025 та дізнайтеся відповідь.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 65 серія від 05.09.2025

